La Spal sogna | Tacopina vuole l’ex campione del mondo come nuovo allenatore

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 maggio 2022) Ladi avere uno degli ex campioni deldel 2006per la prossima stagione.De RossiSecondo quanto riportato da Sportitalia con un tweet, ladi avere Daniele de Rossiper la prossima stagione.capitano e bandiera della Roma ha fatto parte dello staff di Mancini e ha contribuito alla vittoria degli ultimi Europei. Per il presidentesarebbe un sogno e nel tweet viene specificato, il fatto che Venturato sia sotto contratto anche per la prossima ...