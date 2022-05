La sinistra santoriana e la tragicommedia della controinformazione (Di sabato 7 maggio 2022) All’allarme sulla censura contro il pacifismo italiano (la Pace proibita) lanciato da Michele Santoro al teatro Ghione di Roma e sulla piattaforma iperpopulista ByoBlu risponderei parafrasando Mark Twain che smentiva la notizia della sua morte pubblicata su un’agenzia: «Spiacente di deludervi, ma la notizia della morte dell’informazione libera è grossolanamente esagerata». In nessun paese occidentale come in Italia le tesi più ardite e strampalate sono diventate il sale dei talk show, o meglio dei trash-show, che hanno come protagonisti i personaggi più stravaganti e mattoidi, i complottisti più esagitati, i conduttori più felici di fare caciara che di dare informazioni attendibili e verificate. Il risultato è che, com’è avvenuto per la pandemia, tutte le tesi sono considerate equivalenti per cui ogni falso storico che volumi di studi hanno smentito ... Leggi su linkiesta (Di sabato 7 maggio 2022) All’allarme sulla censura contro il pacifismo italiano (la Pace proibita) lanciato da Michele Santoro al teatro Ghione di Roma e sulla piattaforma iperpopulista ByoBlu risponderei parafrasando Mark Twain che smentiva la notiziasua morte pubblicata su un’agenzia: «Spiacente di deludervi, ma la notiziamorte dell’informazione libera è grossolanamente esagerata». In nessun paese occidentale come in Italia le tesi più ardite e strampalate sono diventate il sale dei talk show, o meglio dei trash-show, che hanno come protagonisti i personaggi più stravaganti e mattoidi, i complottisti più esagitati, i conduttori più felici di fare caciara che di dare informazioni attendibili e verificate. Il risultato è che, com’è avvenuto per la pandemia, tutte le tesi sono considerate equivalenti per cui ogni falso storico che volumi di studi hanno smentito ...

