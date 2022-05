La Regina non li vuole, per Meghan e Harry il colpo è tremendo: cosa faranno i Sussex? (Di sabato 7 maggio 2022) Meghan Markle, il principe Harry e il principe Andrea non compariranno sul balcone di Buckingham Palace in occasione del Giubileo di platino, l’evento programmato per celebrare i 70 anni sul trono della Regina Elisabetta II. Come riportato dal Daily Star Online, la decisione sarebbe stata presa dalla Regina in persona, che avrebbe optato per includere solo i reali che svolgono funzioni pubbliche ufficiali. Una scelta, quella della sovrana, arrivata “dopo un’attenta considerazione”, come affermato da Buckingham Palace. Pertanto non vedremo i Sussex e il principe Andrea sul balcone del celebre Palazzo al Giubileo di platino, in uno dei momenti più importanti dell’evento che prenderà il via nel fine settimana del 2 giugno. “Dopo un’attenta considerazione, la Regina ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 7 maggio 2022)Markle, il principee il principe Andrea non compariranno sul balcone di Buckingham Palace in occasione del Giubileo di platino, l’evento programmato per celebrare i 70 anni sul trono dellaElisabetta II. Come riportato dal Daily Star Online, la decisione sarebbe stata presa dallain persona, che avrebbe optato per includere solo i reali che svolgono funzioni pubbliche ufficiali. Una scelta, quella della sovrana, arrivata “dopo un’attenta considerazione”, come affermato da Buckingham Palace. Pertanto non vedremo ie il principe Andrea sul balcone del celebre Palazzo al Giubileo di platino, in uno dei momenti più importanti dell’evento che prenderà il via nel fine settimana del 2 giugno. “Dopo un’attenta considerazione, laha ...

