La pericolosa assuefazione ai morti Covid. Il governo prenda i fondi del Mes per la sanità (Di sabato 7 maggio 2022) Ci permettiamo di insistere su una questione che dal punto di vista mediatico è finita in seconda linea, soverchiata dal dramma costituito dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin. La nostra riflessione si concentra sulla questione sanitaria con particolare riferimento a Covid-19. Ci rendiamo conto che in materia c'è una grande domanda di libertà ed enormi e legittimi interessi economici. Sull'altro lato della medaglia, però, esistono tuttora migliaia di contagiati e circa 150 morti al giorno. È come se quotidianamente in Italia cadesse un aereo di notevoli dimensioni. Si sta creando una pericolosa assuefazione. Non solo, ma temiamo che si creino le premesse per un difficile autunno. Evidentemente noi non contestiamo l'opportunità di un alleggerimento delle misure precedenti. Contestiamo la loro quasi ...

