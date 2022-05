La Nato smentisce Zelensky: “Non accetteremo mai l’annessione illegale della Crimea” (Di sabato 7 maggio 2022) Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt ha gelato le speranze di un accordo che conceda ai russi la Crimea, come ipotizzato poche ore prima dal presidente ucraino Zelensky. “L’Ucraina deve vincere questa guerra – ha detto Stoltenberg – perché difende il suo territorio. I membri della Nato non accetteranno mai l’annessione illegale della Crimea. Ci siamo inoltre sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nell’Ucraina orientale”. Il politico norvegese ha ribadito che l’Alleanza è determinata ad aiutare l’Ucraina “anche se ci vorranno mesi o anni” per battere Putin. E rimarca la volontà di “fare tutto il possibile” perchè il conflitto non si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Il segretario generale, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt ha gelato le speranze di un accordo che conceda ai russi la, come ipotizzato poche ore prima dal presidente ucraino. “L’Ucraina deve vincere questa guerra – ha detto Stoltenberg – perché difende il suo territorio. I membrinon accetteranno mai. Ci siamo inoltre sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nell’Ucraina orientale”. Il politico norvegese ha ribadito che l’Alleanza è determinata ad aiutare l’Ucraina “anche se ci vorranno mesi o anni” per battere Putin. E rimarca la volontà di “fare tutto il possibile” perchè il conflitto non si ...

