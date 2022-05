La Nato più dura di Kiev sulla Crimea, Stoltenberg: «Non accetteremo mai l’annessione. Aiuteremo l’Ucraina anche se ci vorranno anni» (Di sabato 7 maggio 2022) «I membri della Nato non accetteranno mai l’annessione illegale della Crimea alla Russia: ci siamo inoltre sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nell’Ucraina orientale». Sono le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Una posizione opposta rispetto a quella del presidente ucraino Zelensky che, nelle scorse ore, ha dichiarato che Kiev sarebbe disposta a rinunciare alla Crimea, in cambio «di un ritiro truppe russe dal territorio ucraino», chiedendo a Mosca di riportarle «sulle posizioni del 23 febbraio», al fine di raggiungere un accordo di pace. Nel corso dell’intervista, Stoltenberg ha ribadito che l’Alleanza è determinata ad aiutare ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) «I membri dellanon accetteranno maiillegale dellaalla Russia: ci siamo inoltre sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nelorientale». Sono le parole del segretario generale della, Jens, in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Una posizione opposta rispetto a quella del presidente ucraino Zelensky che, nelle scorse ore, ha dichiarato chesarebbe disposta a rinunciare alla, in cambio «di un ritiro truppe russe dal territorio ucraino», chiedendo a Mosca di riportarle «sulle posizioni del 23 febbraio», al fine di raggiungere un accordo di pace. Nel corso dell’intervista,ha ribadito che l’Alleanza è determinata ad aiutare ...

Advertising

ilfoglio_it : La televisione non è al servizio dei russi o della Nato, è prima di tutto al servizio di se stessa. I talk-show ins… - pfmajorino : Il cortocircuito tra l'apertura di #Zelensky sul negoziato e le affermazioni dei vertici #Nato riguardanti la… - _Nico_Piro_ : Distrutti 21 Rys cioè “Lince”,uno dei veicoli anti-esplosione più avanzati al mondo, prodotti dall’IVECO per le for… - rora__rora : RT @strange_days_82: Credo sia evidente più che mai che gli #USA non vogliano nessun dialogo,ma solo mandare armi.A loro non frega nulla de… - Mt007Romagna : #TGLa7. A che titolo parla Stoltenberg su condizioni che l'Ucraina non deve accettar? L'Ucraina è nella NATO? Che Z… -