La Nato: “Il conflitto verso una fase decisiva. A breve ci sarà un peggioramento. L’annessione della Crimea? Illegale, non l’accetteremo mai” (Di sabato 7 maggio 2022) La guerra in Ucraina sta entrando in una “fase decisiva“. Lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, nel corso di un’intervista ad Al Jazeera: “Pensiamo che le prossime settimane saranno veramente decisive, anche se la guerra potrebbe trascinarsi per un periodo di tempo più lungo”, ha precisato. Per il momento, ha proseguito, “Non vediamo in termini militari indicazioni secondo cui la Russia è disposta ad una escalation della situazione con la Nato, né che ne abbia la capacità. Quindi, probabilmente la guerra continuerà a infuriare, anche più intensamente, con ulteriori vittime e sacrifici, ma in questo momento non vediamo un rischio di escalation tra la Russia e la Nato. E stiamo anche cercando di evitare una escalation tra la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) La guerra in Ucraina sta entrando in una ““. Lo ha detto il vicesegretario generale, Mircea Geoana, nel corso di un’intervista ad Al Jazeera: “Pensiamo che le prossime settimane saranno veramente decisive, anche se la guerra potrebbe trascinarsi per un periodo di tempo più lungo”, ha precisato. Per il momento, ha proseguito, “Non vediamo in termini militari indicazioni secondo cui la Russia è disposta ad una escalationsituazione con la, né che ne abbia la capacità. Quindi, probabilmente la guerra continuerà a infuriare, anche più intensamente, con ulteriori vittime e sacrifici, ma in questo momento non vediamo un rischio di escalation tra la Russia e la. E stiamo anche cercando di evitare una escalation tra la ...

ale_dibattista : Il mio intervento di ieri a @diMartedi. Ho espresso le mie idee sulla guerra in Ucraina, sulle parole del Papa, sul… - bodyzen52 : Basta NATO! BASTA!!!! - Clemf71 : @AlexPetite8 @francofontana43 Entrerà in gioco la Nato direttamente prima che il conflitto sia finito. Non possono… - Frizzante1 : La NATO, che cerca la 'sicurezza assoluta', ha già effettuato 5 round consecutivi di espansione verso est dopo la G… - MinaA8I96793095 : @Michele_Arnese In effetti a violare la propria Costituzione è l'Italia, non gli USA. Se è disposta a farlo interfe… -