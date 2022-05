(Di sabato 7 maggio 2022) MILANO – Ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi (foto), LAè il più grandeitinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la suadedicata al. Undi respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane. Dal 4 giugno al 3 agosto, Lainfatti arriverà in 20 città diverse con oltre 60 incontri ed eventi, accogliendo più di 150 ospiti italiani e internazionali. Come in tutte le edizioni, l’arte ricopre un ruolo importante all’interno delche quest’anno ospiterà ben 9 mostre in tutta ...

Lopinionista : La Milanesiana: 'Omissioni' è il tema della 23esima edizione del festival - ProDocente : Alla caccia delle omissioni. Il ritorno della Milanesiana - FollowUpNewsp : La Milanesiana indaga sulle Omissioni @@FollowUpNewsp - DietrolaNotizia : La Milanesiana: 23esima edizione dedicata al tema Omissioni - PrudenzanoAnton : #Festival: il programma della #Milanesiana 2022, dedicata alle omissioni -

... alle 19 e alle 21, rispettivamente al Mvsa per la mostra "" e al Teatro Sociale per il ... Sotto il segno della rosa simbolo della, rielaborata in questo 2022 per assumere i colori ...... festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti, torna in Romagna anche per questa sua 23ª edizione dedicata al tema "". Dal 4 giugno al 3 agosto, Laarriverà in 20 ...MILANO – Ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi (foto), LA MILANESIANA è il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la sua 23esima edizione dedicata al ...Eventi La rassegna di Elisabetta Sgarbi torna a Sondrio. Mostra e concerto con Simone Cristicchi il 4 giugno. Nello stesso giorno il festival diffuso dei nostri vini Estate nel segno di arte, cultura, ...