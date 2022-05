“La mia origine” il primo Ep contiene quattro brani scritti dal cantautore pesarese Riccardo Selcinati dal bisogno di raccontare la propria vita (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo aver lanciato il primo singolo “Giganti”, brano presente nelle classifiche indipendenti radiofoniche, ecco in tutti gli store digitali l’Ep “LA MIA origine”, (Etichetta RESET Label), progetto discografico che contiene le prime quattro canzoni scritte dal cantautore. La track list è composta da Saperti felice, Giganti, La mia origine, Un anno.Tutti i brani dell’Ep, hanno un filo conduttore, il bisogno di raccontare e condividere le proprie emozioni ed esperienze attraverso la musica. Riccardo: Io racconto delle storie con semplicità e sincerità, per un fuoco che sento ardere dentro ed il lancio di questo Ep è importante per me. Il momento musicale in cui viviamo ha un po’ dimenticato lo stile asciutto ed ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo aver lanciato ilsingolo “Giganti”, brano presente nelle classifiche indipendenti radiofoniche, ecco in tutti gli store digitali l’Ep “LA MIA”, (Etichetta RESET Label), progetto discografico chele primecanzoni scritte dal. La track list è composta da Saperti felice, Giganti, La mia, Un anno.Tutti idell’Ep, hanno un filo conduttore, ildie condividere le proprie emozioni ed esperienze attraverso la musica.: Io racconto delle storie con semplicità e sincerità, per un fuoco che sento ardere dentro ed il lancio di questo Ep è importante per me. Il momento musicale in cui viviamo ha un po’ dimenticato lo stile asciutto ed ...

