La guerra ucraina spiegata da Di Paola | Tricarico | Bertolini e Bozzo

Le operazioni militari in corso in Ucraina stanno coinvolgendo tutti i domini operativi, dai classici terra, mare e aria, ai nuovi scenari spaziali e cyber, e Mosca ha impiegato sul terreno tutte le articolazioni delle sue Forze armate. Tuttavia, il Cremlino sembra aver dimostrato di non aver compreso fino in fondo i mutamenti introdotti dalle nuove tecnologie, anche per quanto riguarda l'impiego delle unità tradizionali. L'affondamento del Moskva, l'ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero, l'incapacità dell'aviazione a conquistare la superiorità aerea, e l'inadeguato supporto alla manovra terrestre dato dagli elicotteri di vecchia concezione, sono tutti esempi di una pianificazione approssimativa fatta da Mosca rispetto all'utilizzo del suo strumento militare. A spiegarlo ad Airpress sono stati gli esperti, nel corso dell'evento organizzato dalla rivista "War room:

