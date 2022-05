Advertising

gazzettaparma : Raccolta fondi per l’Ucraina - giornaleradiofm : La felpa kaki di Zelensky venduta a 90mila sterline a Londra - GdB_it : La felpa kaki di Zelensky venduta a 90mila sterline a Londra - iconanews : La felpa kaki di Zelensky venduta a 90mila sterline a Londra -

Agenzia ANSA

La famosadi pile colordel presidente Volodymyr Zelensky è stata venduta per 90mila sterline (circa 105.000 euro) in un'asta da Christie's di raccolta fondi per l'Ucraina a Londra. Lo scrivono i ...La famosadi pile colordel presidente Volodymyr Zelensky è stata venduta per 90mila sterline (circa 105.000 euro) in un'asta da Christie's di raccolta fondi per l'Ucraina a Londra. Lo scrivono i ... La felpa kaki di Zelensky venduta a 90mila sterline a Londra - Ultima Ora La famosa felpa di pile color kaki del presidente Volodymyr Zelensky è stata venduta per 90mila sterline (circa 105.000 euro) in un'asta da Christie's di raccolta fondi per l'Ucraina a Londra. (ANSA) ...