La Fame di Chiara Vidonis | un ritorno necessario

Leggi su optimagazine

(Di sabato 7 maggio 2022) Me lo ripeto spesso, parlando da solo come un tempo si diceva facessero i matti, un tempo in cui era possibile dire “matti” senza finire nelle tenaglie della censura, intendo, non necessariamente un tempo migliore, per certi versi. Me lo ripeto spesso, palando da solo come un matto, quindi, dichiaro l’utilizzo di un modo di dire antico che nulla ha a che vedere con la malattia mentale, parlo di me, del resto, e me lo ripeto consapevole che, sempre e per sempre, questo mio dire resterà vano, inascoltato, non tanto perché me lo dico da solo, e parlare da soli in genere non porta a risposte sensate, quanto piuttosto perché, lo so già in partenza, poi cambierò spesso idea, anzi, il mio ripetermelo da solo è una sorta di sprone a rispondermi, sempre da solo, che in fondo ne vale la pena, che lo sforzo è minore della resa, che anche fosse maggiore potrebbe essere il mio modo per dare un ...