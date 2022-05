La conferenza stampa di Italiano: «Odriziola non è al 100% e Callejon …» (Di sabato 7 maggio 2022) . Le parole del tecnico viola Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa in vista del match di lunedì sera tra Fiorentina e Roma: PERIODO DIFFICILE – «Dobbiamo cercare di ripartire e reagire, siamo reduci da un periodo negativo. Siamo cresciuti dal punto di vista della prestazione a Milano, ma nelle ultime tre partite dobbiamo raccogliere punti e fare qualcosa di diverso». ROMA – «In tv è un conto e dal vivo hai una percezione diversa. La Roma è una squadra forte, siamo orgogliosi di essere staccati di soli tre punti da una squadra così forte. Domani cercheremo di dargli filo da torcere, in casa siamo riusciti quasi sempre a far bene». ODRIOZOLA – «Si sta allenando, non è al 100%, vediamo se riusciamo a recuperarlo» AFFRONTARE LA ROMA – «Serve grandissima qualità nelle due fasi, sia in attacco ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) . Le parole del tecnico viola Le parole di Vincenzoinin vista del match di lunedì sera tra Fiorentina e Roma: PERIODO DIFFICILE – «Dobbiamo cercare di ripartire e reagire, siamo reduci da un periodo negativo. Siamo cresciuti dal punto di vista della prestazione a Milano, ma nelle ultime tre partite dobbiamo raccogliere punti e fare qualcosa di diverso». ROMA – «In tv è un conto e dal vivo hai una percezione diversa. La Roma è una squadra forte, siamo orgogliosi di essere staccati di soli tre punti da una squadra così forte. Domani cercheremo di dargli filo da torcere, in casa siamo riusciti quasi sempre a far bene». ODRIOZOLA – «Si sta allenando, non è al, vediamo se riusciamo a recuperarlo» AFFRONTARE LA ROMA – «Serve grandissima qualità nelle due fasi, sia in attacco ...

