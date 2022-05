La cifra da capogiro per la felpa militare di Zelensky: l'asta e il risultato da urlo (Di sabato 7 maggio 2022) È stato battuto all'asta a Londra per 90mila sterline (oltre 105 mila euro) uno degli ormai famosi pile verde militare che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky indossa quotidianamente: i fondi saranno devoluti a favore dell'Ucraina. Era stato lo stesso premier britannico Boris Johnson a spingere per le ‘offerte' facendo da battitore, sostenendo che il pile valesse molto di più del prezzo di vendita iniziale, 50mila sterline. L'evento, che si è tenuto alla Tate Modern, ha raccolto fondi che saranno destinati agli aiuti umanitari nel martoriato paese. Prima dell'asta, lo stesso Zelensky ha tenuto un discorso in collegamento video elogiando il Regno Unito e il «coraggioso Boris», che quando ha visitato Kiev ha camminato con lui per le strade della capitale. L'asta, gestita ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) È stato battuto all'a Londra per 90mila sterline (oltre 105 mila euro) uno degli ormai famosi pile verdeche il presidente ucraino Volodymyrindossa quotidianamente: i fondi saranno devoluti a favore dell'Ucraina. Era stato lo stesso premier britannico Boris Johnson a spingere per le ‘offerte' facendo da battitore, sostenendo che il pile valesse molto di più del prezzo di vendita iniziale, 50mila sterline. L'evento, che si è tenuto alla Tate Modern, ha raccolto fondi che saranno destinati agli aiuti umanitari nel martoriato paese. Prima dell', lo stessoha tenuto un discorso in collegamento video elogiando il Regno Unito e il «coraggioso Boris», che quando ha visitato Kiev ha camminato con lui per le strade della capitale. L', gestita ...

