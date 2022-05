La band che inneggia alle Br suonò al Pacì Paciana, Belotti: “Da Gori ci aspettiamo una condanna” (Di sabato 7 maggio 2022) Bergamo. Il gruppo musicale P38- La Gang, la band che inneggia alle Brigate Rosse e all’omicidio Moro, è al centro delle polemiche. Dopo il concerto a Reggio Emilia, che li ha fatti balzare agli onori delle cronache per essere saliti sul palco con il passamontagna ed aver scelto la Renault 4 sulla quale fu ritrovato il corpo senza vita di Moro per la copertina del loro ultimo album, il leghista Daniele Belotti scopre che lo scorso aprile la band si è esibita anche al centro sociale Pacì Paciana di Bergamo. In un post sulla sua pagina Facebook il parlamentare scrive: “Nei giorni scorsi si sono indignati per il concerto della gang P38 che inneggia alle Brigate Rosse con tanto di bandiera del gruppo terroristico e il ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 maggio 2022) Bergamo. Il gruppo musicale P38- La Gang, lacheBrigate Rosse e all’omicidio Moro, è al centro delle polemiche. Dopo il concerto a Reggio Emilia, che li ha fatti balzare agli onori delle cronache per essere saliti sul palco con il passamontagna ed aver scelto la Renault 4 sulla quale fu ritrovato il corpo senza vita di Moro per la copertina del loro ultimo album, il leghista Danielescopre che lo scorso aprile lasi è esibita anche al centro socialedi Bergamo. In un post sulla sua pagina Facebook il parlamentare scrive: “Nei giorni scorsi si sono indignati per il concerto della gang P38 cheBrigate Rosse con tanto diiera del gruppo terroristico e il ...

Advertising

BenitoAtos : RT @pilloledirock: il 7 maggio 1992 #JohnFrusciante durante il tour di Blood Sugar Sex Magik in Giappone, abbandona i Red Hot Chili Pepper… - crazybitchinher : RT @advorelou: Posso fingere di stare bene ma poi ripenso a quando i ragazzi ricevettero un premio per Four e (dopo che Zayn lasciò la band… - namelessn4na : Questo era ciò a cui ci siamo riferiti ieri, specificando che ci sono persone che si fanno passare per noi: il MOFC… - odshope : RT @advorelou: Posso fingere di stare bene ma poi ripenso a quando i ragazzi ricevettero un premio per Four e (dopo che Zayn lasciò la band… - Alberto63Al : RT @AnnaShi60491189: ?? 'Non li vogliamo. La loro musica non funziona e le band che usano chitarre sono fuori moda.' (Un portavoce della De… -