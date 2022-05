Kiev | «Evacuati 50 civili dall’acciaieria di Azovstal | ci sono anche bambini»

(Di sabato 7 maggio 2022) Seppure tra molte difficoltà, continua l’evacuazione deidi Mariupol.annuncia che cinquanta persone, tra donne,e anziani, in queste orestatidallama non è stato possibile trarre in salvoi residenti di Mariupol sulla via del ritorno, vicino a Port City, visto che i russi avrebbero «violato il cessate il fuoco». A dirlo è stata la vice prima ministra ucraina Iryna Vereschuk, come riporta Interfax Ukraine. La notizia dell’evacuazione deidallaera stata diffusadalla autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR): « Il numero didal territorio dell’impianto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Azovstal: 'I russi sparano sui civili evacuati, un morto' #ucraina #russia #guerra #kiev #usa #nato #onu #mariupol… - tvsvizzera : Una cinquantina di persone lasciano l'acciaieria di #Mariupol in cui resistono i combattenti del battaglione #Azov.… - waltergianno : #Kiev ????: 'Nave russa ???? da sbarco distrutta nel #MarNero'. Missile russo su museo a #Kharkiv: ferito il guardiano… - Simo_Florence : @P_M_1960 Magari! Mi sembrava troppo bello! Sono solo le mogli dei militari che stanno nell'acciaieria, che chiedon… - rada_maja : RT @RSInews: USA, nuovi aiuti militari a Kiev - Sbloccati altri 150 milioni per la fornitura di munizioni e radar – Azovstal, altri 50 civi… -

Agenzia ANSA

Seppure tra molte difficoltà, continua l'evacuazione dei civili dall'acciaieria di Mariupol.annuncia che cinquanta persone, tra donne, bambini e anziani, in queste ore sono statidalla Azovstal ma non è stato possibile trarre in salvo anche i residenti di Mariupol sulla via del ...Ieri erano statidall'acciaieria 50 civili. Ore 10.51 - Le forze armate ucraine stanno ... Non solo: le unità dihanno ripreso sotto il loro controllo diversi insediamenti a nord e ad est ... Ucraina, i russi sparano su una colonna di auto: 4 civili morti - Mondo Ieri erano stati evacuati dall'acciaieria 50 civili ... così allentare la pressione dell'esercito russo su quel quadrante. Non solo: le unità di Kiev hanno ripreso sotto il loro controllo diversi ...Roma, 7 mag. (LaPresse) – Circa 50 civili sono stati evacuati dall’acciaieria Azovstal, nella città ucraina di Mariupol. Lo hanno riferito sia le autorità dell’autoproclamata Repubblica popolare di ...