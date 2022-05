Kevin Samuels morto il controverso Youtuber | sua madre conferma le voci sui social media

(Di sabato 7 maggio 2022), loamericano noto per i suoi consigli sulle relazioni, è deceduto nel suo appartamento di Atlanta: laavrebbe appreso l'accaduto attraverso i, celebrepiuttostoconosciuto principalmente per i video in cui dava consigli sulle relazioni, ènel suo appartamento di Atlanta, in Georgia. La notizia, che ha iniziato a circolare online nei giorni scorsi, è statata dalladella star del web su richiesta di NBC News.aveva 1,4 milioni di iscritti su Youtube e lerelative alla sua morte sono iniziate a girare online circa due giorni fa: ...

andreastoolbox : #Morto lo Youtuber americano Kevin Samuels: sua madre ha scoperto la notizia sui social - YouTube - SoniaSamoggia : RT @fanpage: È morto lo youtuber #KevinSamuels, è stato trovato senza vita in casa - fanpage : È morto lo youtuber #KevinSamuels, è stato trovato senza vita in casa - hailmer0n : Kevin Samuels è morto di infarto dopo aver detto ad una donna nera grassa che sarebbe morta così ?????? -

Il triste annuncio del decesso Parlo dello youtuber 53enne, che in America era una vera e propria celebrità per via dei suoi video in cui dispensava consigli sulle relazioni. I rumors ...Si tratta di, youtuber 56enne nato il 13 marzo 1965 ad Atlanta, in Georgia: ha frequentato la Millwood High School prima di proseguire gli studi presso l'università dell'Oklahoma. Negli ... Morto lo Youtuber americano Kevin Samuels: sua madre ha scoperto la notizia sui social Kevin Samuels, lo youtuber americano noto per i suoi consigli sulle relazioni, è deceduto nel suo appartamento di Atlanta: la madre avrebbe appreso l'accaduto attraverso i social media.Il triste annuncio del decesso Parlo dello youtuber 53enne Kevin Samuels, che in America era una vera e propria celebrità per via dei suoi video in cui dispensava consigli sulle relazioni. I rumors ...