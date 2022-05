Kate Middleton e Charlotte, le parole strazianti della piccola e il senso di colpa della madre (Di sabato 7 maggio 2022) Come tante mamme anche la duchessa di Cambridge deve destreggiarsi tra figli, lavoro e sensi di colpa. Kate Middleton ne ha parlato in un'intervista nella quale ha spiegato la fatica che fa quando ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Come tante mamme anche la duchessa di Cambridge deve destreggiarsi tra figli, lavoro e sensi dine ha parlato in un'intervista nella quale ha spiegato la fatica che fa quando ...

Advertising

PediatriaOggi : 'Tutte le mamme hanno bisogno di aiuto, nessuna di noi è immune da ansia e depressione' Kate Middleton… - Cosmopolitan_IT : Brittany Dixon, artista australiana che somiglia tantissimo alla duchessa di Cambridge, si è candidata per il casti… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Eccole qui: tutte le espadrillas con la zeppa per un look da vere Regine di stile (come Letizia Ortiz e Kate Middleton) h… - vogue_italia : Eccole qui: tutte le espadrillas con la zeppa per un look da vere Regine di stile (come Letizia Ortiz e Kate Middle… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Kate #Middleton sfida il tabù della salute mentale materna: 'Molte mamme soffrono in silenzio, aiutiamole' ??????????????… -