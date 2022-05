Juventus Women, Montemurro: «E’ solo un punto di partenza. Questa la sfida più grande» (Di sabato 7 maggio 2022) Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato dopo la certezza del titolo di campione d’Italia con le bianconere Ai microfoni di JTV, Joe Montemurro ha parlato dopo il suo primo Scudetto in bianconero. Le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women. EMOZIONE – «Guardavo da bambino la Serie A, essere qui e vincere un titolo con questo gruppo e con Questa società per cui ho sempre fatto il tifo è emozionante». COSA HA FATTO LA DIFFERENZE – «È difficile rispondere, autovalutarsi. Ci sono tante cose, tante situazioni. Secondo me la mentalità vincente della Juve c’era già, poi però abbiamo capito la mentalità da Champions e avuto una personalità importante. Con tante partite abbiamo visto la personalità di questo gruppo». MOMENTO CHIAVE DELLA ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Joe, allenatore della, ha parlato dopo la certezza del titolo di campione d’Italia con le bianconere Ai microfoni di JTV, Joeha parlato dopo il suo primo Scudetto in bianconero. Le dichiarazioni del tecnico della. EMOZIONE – «Guardavo da bambino la Serie A, essere qui e vincere un titolo con questo gruppo e consocietà per cui ho sempre fatto il tifo è emozionante». COSA HA FATTO LA DIFFERENZE – «È difficile rispondere, autovalutarsi. Ci sono tante cose, tante situazioni. Secondo me la mentalità vincente della Juve c’era già, poi però abbiamo capito la mentalità da Champions e avuto una personalità importante. Con tante partite abbiamo visto la personalità di questo gruppo». MOMENTO CHIAVE DELLA ...

