Juventus | La Stampa | “Allegri perde a Marassi e Blessin ringrazia”

Leggi su seriea24

(Di sabato 7 maggio 2022), LA: Come scrive il quotidiano Lalabutta una vittoria nel finale in quel di Genova e regala speranze salvezza. Punti pesanti in chiave salvezza per i rossoblu contro una formazione bianconera che la butta nel finale con un atteggiamento davvero arrendevole in una partita in ghiaccio fino a cinque minuti dal triplice fischio. La squadra didovrà davvero aggiustare il tiro per la prossima stagione che ad oggi le basi ci sono, ma non sono solide per poter mettere davvero in grande difficoltà il vertice. L’unica nota positiva è quella di Paulo Dybala che da partente sta davvero lasciando con il segno giusto. “pancia piena della qualificazione Champions e la testa all’Inter hanno prodotto il peggior risultato possibile per la Juve che fa felice il Genoa che si ...