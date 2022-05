Juve, che sgambetto da Guardiola: pronto a rovinare il sogno dei tifosi (Di sabato 7 maggio 2022) La Juve di Massimiliano Allegri ha ormai ‘chiuso’ il proprio campionato. Il club bianconero pensa ai rinforzi per la prossima stagione. Con il ko di Genoa si conclude praticamente la stagione della Juve di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha raggiunto la qualificazione Champions, ma il terzo posto è ormai sempre più complicato. Mercoledi sera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 maggio 2022) Ladi Massimiliano Allegri ha ormai ‘chiuso’ il proprio campionato. Il club bianconero pensa ai rinforzi per la prossima stagione. Con il ko di Genoa si conclude praticamente la stagione delladi Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha raggiunto la qualificazione Champions, ma il terzo posto è ormai sempre più complicato. Mercoledi sera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportmediaset : Allegri: 'Vlahovic? Ora che non fa gol si sente in difetto, ma non è così' #allegri #genoajuve #sportmediaset… - locamanuel73 : Mi hanno insegnato che gli ostacoli nella vita e nel lavoro sono fatti per essere superati . Cuore . Lavoro . Passi… - lapoelkann_ : Sono dispiaciuto dalla scomparsa di Mino Raiola. È stato un amico della Juve, un grande professionista, ma sopratut… - sportli26181512 : #Fagioli sui social: “Cremonese in A, sono stato di parola”: E arriva anche il commento di Federico #Chiesa, che l'… - Horseman003 : @giuventinismo Poi mi spezzano quelli che dicono:'Alla Fiorentina giocavano per lui'. Ma porca puttana, ma perché a… -