Juric: «Non siamo andati male ma nemmeno bene, abbiamo concesso troppo al Napoli» (Di sabato 7 maggio 2022) Al termine di Torino-Napoli 0-1, ai microfoni di Dazn il tecnico del Torino, Ivan Juric. «Non siamo andati male ma nemmeno bene, una partita media, alcune cose le abbiamo fatte bene su altre mi aspettavo di più, abbiamo concesso troppo al Napoli». La sensazione è che Brekalo e Praet siano stati meno vicini a Belotti, che era più solo. «Praet vorrei che partecipasse di più, è un ottimo giocatore, penso che alcune cose tecnicamente dovevamo farle meglio ma Belotti non mi sembrava isolato, forse alcuni movimenti e giocate poteva farle meglio». Su Ricci: «Deve alzare il livello se vuole giocare, in assoluto. Si è messo in discussione, ci lavora, a certi livelli devi andare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Al termine di Torino-0-1, ai microfoni di Dazn il tecnico del Torino, Ivan. «Nonma, una partita media, alcune cose lefattesu altre mi aspettavo di più,al». La sensazione è che Brekalo e Praet siano stati meno vicini a Belotti, che era più solo. «Praet vorrei che partecipasse di più, è un ottimo giocatore, penso che alcune cose tecnicamente dovevamo farle meglio ma Belotti non mi sembrava isolato, forse alcuni movimenti e giocate poteva farle meglio». Su Ricci: «Deve alzare il livello se vuole giocare, in assoluto. Si è messo in discussione, ci lavora, a certi livelli devi andare ...

