Jacobs, notte in ospedale per un virus: non correrà a Nairobi (Di sabato 7 maggio 2022) Marcell Jacobs non sarà al via del meeting di Nairobi. L'azzurro, oro dei 100 metri e della 4x100 ai Giochi olimpici di Tokyo, è costretto a dare forfait della gara odierna - avrebbe dovuto gareggiare ...

