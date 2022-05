Jacobs finisce in ospedale | salta tutto Cosa ha e quali sono le sue condizioni

(Di sabato 7 maggio 2022) “Oggi non potrà presentarsi ai blocchi di partenza, perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends” queste le parole di Paolo Camossi, allenatore di Marcel. Lo sprinter di Desenzano è stato colpito da un forte problema gastrointestinale che ha colpito poi anche il suo fisioterapista Alberto Marcellini. Quelli che aveva accusatoerano forti dolori dati dal virus, tra vomito e dissenteria Marcel proprio non ce l'ha fatta. Ha così dato forfait il campione olimpico dei 100 metri al meeting 'Kipchoge Keino' di Nairobi, questo è quanto fa sapere la Fidal. Cancellata quindi la sfida allo statunitense Fred Kerley medaglia d'argento ai Giochi. La sfida sarebbe stata sicuramente di altissimo livello. Molla così l'esordio stagionale in gara all'aperto. ...

