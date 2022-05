Isola 16: l’opinione di Chia sulla quattordicesima puntata (Di sabato 7 maggio 2022) Che il peso di questa edizione de L’Isola dei Famosi poggi quasi esclusivamente sulle eroiche spalle di Edoardo e Guendalina Tavassi (con la preziosa collaborazione di Nicolas Vaporidis, Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, s’intende) è cosa nota. Del resto lo ha sottolineato anche Lory Del Santo, che è una che di spettacolo ne sa a bizzeffe. “So che loro due sono due comici e sono stati ingaggiati per farci ridere tutti“, ha detto ieri la showgirl/regista/produttrice/sceneggiatrice e camerawoman presso se stessa. Possiamo noi contraddirla? Edo e Guenda sono sicuramente i naufraghi più versatili, come direbbe la Cele. Fanno ridere (noi telespettatori), fanno incazzare (gli altri concorrenti) e – tra una polemicozza e l’altra – riescono anche a fare emozionare (come quando hanno raccontato della loro infanzia complicata, o quando ieri lei ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 7 maggio 2022) Che il peso di questa edizione de L’dei Famosi poggi quasi esclusivamente sulle eroiche spalle di Edoardo e Guendalina Tavassi (con la preziosa collaborazione di Nicolas Vaporidis, Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, s’intende) è cosa nota. Del resto lo ha sottolineato anche Lory Del Santo, che è una che di spettacolo ne sa a bizzeffe. “So che loro due sono due comici e sono stati ingaggiati per farci ridere tutti“, ha detto ieri la showgirl/regista/produttrice/sceneggiatrice e camerawoman presso se stessa. Possiamo noi contraddirla? Edo e Guenda sono sicuramente i naufraghi più versatili, come direbbe la Cele. Fanno ridere (noi telespettatori), fanno incazzare (gli altri concorrenti) e – tra una polemicozza e l’altra – riescono anche a fare emozionare (come quando hanno raccontato della loro infanzia complicata, o quando ieri lei ha ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla quattordicesima puntata - J_Salvo89 : Non so se @vladiluxuria è all'#isola per fare l'opinionista o è rimasta dalla D'Urso nelle sfere... influenza tropp… - LaTeVilisione : Comunque confermo l'opinione del 2016: mi sta sul cazzo Mercedesz Henger. #Isola - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: L'opinione di Brando sull'esperienza dell'amico Marco Senise all'#Isola... Twittate con #IsolaParty per interagire in d… - Elaman58 : RT @naley23: La maniera in cui Licia affronta le discussioni in maniera civile ed educata,ascoltando prima l'altro e poi esprimendo la sua… -