Irlanda del Nord, storica vittoria per i repubblicani dello Sinn Fein favorevole all'unificazione (Di sabato 7 maggio 2022) Storico sorpasso formalizzato nel parlamento locale dell'Irlanda del Nord , a conclusione dello scrutinio delle elezioni amministrative britanniche svoltesi giovedì. I repubblicani cattolici dello ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Storico sorpasso formalizzato nel parlamento locale dell'del, a conclusionescrutinio delle elezioni amministrative britanniche svoltesi giovedì. Icattolici...

Advertising

RaiNews : Il partito conservatore Tory va male alle elezioni amministrative. Un segnale negativo per il premier Boris… - repubblica : Svolta in Irlanda del Nord: Sinn Fein primo partito, vittoria storica - ilpost : In Irlanda del Nord sta vincendo il Sinn Féin - OrtigiaP : Elezioni Irlanda del Nord, Sinn Féin vince e festeggia una svolta storica. Michelle O’Neill brinda al trionfo Lo Si… - fisco24_info : Elezioni Irlanda del Nord 2022, vince Sinn Fein: i risultati: (Adnkronos) - L'ex braccio politico dell'Ira ha conqu… -