Irlanda del Nord: storica vittoria elettorale per il Sinn Féin (Di sabato 7 maggio 2022) E' la prima volta che il partito nazionalista conquista la maggioranza relativa nel Parlamento di Belfast. La leader Michelle O'Neill: 'Si apre nuova ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 maggio 2022) E' la prima volta che il partito nazionalista conquista la maggioranza relativa nel Parlamento di Belfast. La leader Michelle O'Neill: 'Si apre nuova ...

Advertising

RaiNews : Il partito conservatore Tory va male alle elezioni amministrative. Un segnale negativo per il premier Boris… - ilpost : In Irlanda del Nord sta vincendo il Sinn Féin - fattoquotidiano : Irlanda del Nord, i nazionalisti del Sinn Féin superano per la prima volta gli unionisti alle elezioni: ora puntano… - UKHomeSecretary : RT @euronewsit: Irlanda del Nord: vittoria elettorale storica per il Sinn Féin. Per la prima volta, il partito nazionalista cattolico diven… - Principe_dUcria : @buch_1977 @Diesira3 @GennaroSenatore @pbiagiola @GianzDav @NicolaBellu @AlessioParodi6 @GVergnasco In relazione al… -