Irlanda del Nord, i nazionalisti del Sinn Féin superano per la prima volta gli unionisti alle elezioni: ora puntano alla guida del governo (Di sabato 7 maggio 2022) Storico sorpasso nel Parlamento locale dell’Irlanda del Nord all’esito delle elezioni amministrative britanniche di giovedì: i repubblicani cattolici del Sinn Féin – ex braccio politico della guerriglia separatista dell’Ira – hanno infatti conquistato la maggioranza relativa alla Camera di Belfast, superando il maggiore dei partiti unionisti protestanti, il Dup (Partito democratico unionista). Il sorpasso è avvenuto sia nella percentuale di voti (29% contro 21,3), sia – ed è la prima volta – nel numero di seggi (21 contro 19). Il trionfo del Sinn Féin è destinato ad aggravare le tensioni già riaccese dal dopo Brexit e a mettere a dura prova i precari equilibri di condivisione del potere frutto degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Storico sorpasso nel Parlamento locale dell’delall’esito delleamministrative britanniche di giovedì: i repubblicani cattolici del– ex braccio politico della guerriglia separatista dell’Ira – hanno infatti conquistato la maggioranza relativaCamera di Belfast, superando il maggiore dei partitiprotestanti, il Dup (Partito democratico unionista). Il sorpasso è avvenuto sia nella percentuale di voti (29% contro 21,3), sia – ed è la– nel numero di seggi (21 contro 19). Il trionfo delè destinato ad aggravare le tensioni già riaccese dal dopo Brexit e a mettere a dura prova i precari equilibri di condivisione del potere frutto degli ...

