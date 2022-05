"Io sono atlantista. Ma...". Nicola Porro, la rivelazione su Sergej Lavrov: una scomoda verità sulla guerra (Di sabato 7 maggio 2022) «Non credo che il talk-show sia la forma ideale per l'approfondimento giornalistico. Penso sia più adatto ai temi leggeri, all'intrattenimento». Apriti cielo. Le parole dell'ad Rai, Carlo Fuortes, rinfocolano la discussione aperta dopo l'intervista di Giuseppe Brindisi a Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, e il tweet di Enrico Mentana che ha spiegato che, «non inviterà nei suoi programmi chi sostiene la Russia». Di tutto questo dibattito a Nicola Porro, conduttore di talk show come Quarta Repubblica su Rete4, non interessa poi tanto. O per essere più specifici, «non è questo il nocciolo della questione».Quale è, allora, il senso di questa disputa? «Una discussione che si trasforma in un giudizio morale e sull'etica diventa insopportabile. Io poi non gradisco per nulla quando i giornalisti si parlano addosso: è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) «Non credo che il talk-show sia la forma ideale per l'approfondimento giornalistico. Penso sia più adatto ai temi leggeri, all'intrattenimento». Apriti cielo. Le parole dell'ad Rai, Carlo Fuortes, rinfocolano la discussione aperta dopo l'intervista di Giuseppe Brindisi a, ministro degli Esteri russo, e il tweet di Enrico Mentana che ha spiegato che, «non inviterà nei suoi programmi chi sostiene la Russia». Di tutto questo dibattito a, conduttore di talk show come Quarta Repubblica su Rete4, non interessa poi tanto. O per essere più specifici, «non è questo il nocciolo della questione».Quale è, allora, il senso di questa disputa? «Una discussione che si trasforma in un giudizio morale e sull'etica diventa insopportabile. Io poi non gradisco per nulla quando i giornalisti si parlano addosso: è ...

