Advertising

Gazzetta_it : Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare - ISecolo : RT @Gazzetta_it: Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare - farted94 : RT @Gazzetta_it: Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare - Just_Da_ : RT @Gazzetta_it: Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare -

La Gazzetta dello Sport

Ma resta un mistero il fatto che - sommando i minutaggi - Robin Gosens abbia giocato poco più di una partita e mezza con la maglia dell', senza mai partire dal primo minuto. Guarda tutta la ...In quella finestra sono state piazzate partite spesso di secondo piano con ildi rendere ...45 del sabato (contro Cagliari e Udinese), il Milan idem (Cagliari ed Empoli) e l'mai: ... Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare Lo riporta il quotidianosanità.it. “Un paradosso inspiegabile vista la sua centralità nella società sia nell’ambito della salute della donna e della maternità e sia in quello della vita neonatale. A ...Calciomercato Roma, ha detto di no a Mourinho con grande fermezza. Emblema di carattere e personalità sciorinati anche in campo ...