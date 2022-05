Inter, Il Giornale: “Rimonta con il brivido a San Siro” (Di sabato 7 maggio 2022) Inter, IL Giornale- Il quotidiano in questione Il Giornale parla della grande vittoria dell’Inter in casa contro l’Empoli che ha dato tante difficoltà. La squadra nerazzurra ha aperto una grande giornata di campionato che potrebbe essere davvero piena di verdetti e sorprese importanti con molti ambiti ancora da scoprire con tutta una storia da scrivere. La sfida di San Siro ha visto un Inter davvero in difficoltà sotto due volte in casa contro la squadra toscana, ma solo una grande squadra può Rimontare e vincere certe partite, mettendo una grande pressione alla squadra di Pioli per la sfida con il Verona. esaltando la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi, a San Siro, contro l’Empoli. Doppio svantaggio per l’Inter. Poi l’autogol ... Leggi su seriea24 (Di sabato 7 maggio 2022), IL- Il quotidiano in questione Ilparla della grande vittoria dell’in casa contro l’Empoli che ha dato tante difficoltà. La squadra nerazzurra ha aperto una grande giornata di campionato che potrebbe essere davvero piena di verdetti e sorprese importanti con molti ambiti ancora da scoprire con tutta una storia da scrivere. La sfida di Sanha visto undavvero in difficoltà sotto due volte in casa contro la squadra toscana, ma solo una grande squadra puòre e vincere certe partite, mettendo una grande pressione alla squadra di Pioli per la sfida con il Verona. esaltando la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi, a San, contro l’Empoli. Doppio svantaggio per l’. Poi l’autogol ...

Advertising

edzenon1 : Prime pagine scellerate perché divise a metà in 2 titoli con spazio uguale, di cui uno quasi sempre sull'inter, ovv… - fettonejr : @FerrariTommi @Gazzetta_it Ha detto qualche settimana fa il direttore di quella merda di giornale che spero fallisc… - jrbasket2015 : #Zazzaroni e il suo giornale #CorrieredelloSport , notizie garantite! #Dybala #Juventus #Inter #BorussiaDortmund - ivan_c7 : Peccato non aver un giornale che ricordi questo 5 Maggio !!! La prima ed unica squadra italiana a riuscire nell'i… - NapMiky : @liumonti Allora avvisa i tuoi colleghi di quel giornale,buono solo per incartare il pesce,che l'inter DEVE FARE 60… -