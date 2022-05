Inter furiosa come non mai, il Milan ha due giorni per pensarci (Di sabato 7 maggio 2022) L’Inter schianta l’Empoli con una rimonta di forza e carattere, mettendo pressione al Milan che domenica sera affronterà l’Hellas Verona L’Inter c’è. Nel momento di massima difficoltà, quando tutto sembrava ormai perduto, i nerazzurri hanno saputo risollevarsi andando a cogliere i doverosi tre punti per continuare a sperare nel sorpasso Scudetto. Una prestazione travolgente quella di Barella e compagni, per ben 37 volte al tiro (contro 4) verso la porta toscana. Eppure la sfida è stata in bilico fino al minuto novantacinque, quando è toccato ad Alexis Sanchez scacciare ogni timore. Ma ancor più esemplificativo del dominio assoluto ammirato a San Siro c’è il record storico di 80 palloni giocati nell’area toscana dai campioni d’Italia, furiosi nell’atteggiamento e nel desiderio di non vedere scucito lo Scudetto dal ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) L’schianta l’Empoli con una rimonta di forza e carattere, mettendo pressione alche domenica sera affronterà l’Hellas Verona L’c’è. Nel momento di massima difficoltà, quando tutto sembrava ormai perduto, i nerazzurri hanno saputo risollevarsi andando a cogliere i doverosi tre punti per continuare a sperare nel sorpasso Scudetto. Una prestazione travolgente quella di Barella e compagni, per ben 37 volte al tiro (contro 4) verso la porta toscana. Eppure la sfida è stata in bilico fino al minuto novantacinque, quando è toccato ad Alexis Sanchez scacciare ogni timore. Ma ancor più esemplificativo del dominio assoluto ammirato a San Siro c’è il record storico di 80 palloni giocati nell’area toscana dai campioni d’Italia, furiosi nell’atteggiamento e nel desiderio di non vedere scucito lo Scudetto dal ...

