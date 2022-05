Insulti contro l'autobus e si schianta col motorino: il video diventa virale (Di sabato 7 maggio 2022) Una scena degna di un giorno di ordinaria follia a Roma. Un video è diventato virale nella Capitale e riprende un uomo che rivolge degli Insulti nei confronti di un autobus, prima di un finale disastroso. Non è chiaro se il destinatario delle male parole sia l'autista del mezzo pubblico per qualche manovra spericolata o un qualche passeggero presente all'interno del bus, quel che è certo è che per rivolgere gli Insulti l'uomo si è alla fine schiantato su una macchina in coda nel traffico romano. Il tutto con un motorino a noleggio e causando uno schianto a catena: nel video si vede che anche un altro mezzo a due ruote finisce rovinosamente per terra. Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Una scena degna di un giorno di ordinaria follia a Roma. Untonella Capitale e riprende un uomo che rivolge deglinei confronti di un, prima di un finale disastroso. Non è chiaro se il destinatario delle male parole sia l'autista del mezzo pubblico per qualche manovra spericolata o un qualche passeggero presente all'interno del bus, quel che è certo è che per rivolgere glil'uomo si è alla fineto su una macchina in coda nel traffico romano. Il tutto con una noleggio e causando uno schianto a catena: nelsi vede che anche un altro mezzo a due ruote finisce rovinosamente per terra.

