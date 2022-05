In Vaticano hanno giurato 36 nuove Guardie Svizzere (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Trentasei nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia hanno giurato questo pomeriggio nella Sala Nervi del Vaticano. La cerimonia, inizialmente prevista nel Cortile di San Damaso, è stata spostata nello spazio chiuso della sala delle udienze del mercoledì a causa della minaccia di un temporale. Si è tenuta, come da programma, in forma ridotta. Erano presenti i genitori e i fratelli delle Guardie che hanno prestato giuramento, i rappresentanti ufficiali della Confederazione Elvetica, della Chiesa, nonche del cantone ospitante di Nidvaldo. Per le autorità Svizzere ha assistito il presidente della Confederazione Elvetica Ignazio Cassis, per le autorità vaticane il sostituto alla Segreteria di Stato Edgard Pena Parra. Non c'è Bergoglio, ma non è che il ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Trentaseireclute della Guardia Svizzera Pontificiaquesto pomeriggio nella Sala Nervi del. La cerimonia, inizialmente prevista nel Cortile di San Damaso, è stata spostata nello spazio chiuso della sala delle udienze del mercoledì a causa della minaccia di un temporale. Si è tenuta, come da programma, in forma ridotta. Erano presenti i genitori e i fratelli dellecheprestato giuramento, i rappresentanti ufficiali della Confederazione Elvetica, della Chiesa, nonche del cantone ospitante di Nidvaldo. Per le autoritàha assistito il presidente della Confederazione Elvetica Ignazio Cassis, per le autorità vaticane il sostituto alla Segreteria di Stato Edgard Pena Parra. Non c'è Bergoglio, ma non è che il ...

Advertising

vaticannews_it : Due ricercatori della Specola Vaticana hanno proposto una comprensione matematica radicalmente nuova del momento in… - GRGraubuenden : RT @ParlCH: Sacco di Roma: i presidenti del Parlamento @kaelinirene e Thomas Hefti in Vaticano per il Giuramento delle reclute della Guardi… - CedricStucky : RT @ParlCH: Sacco di Roma: i presidenti del Parlamento @kaelinirene e Thomas Hefti in Vaticano per il Giuramento delle reclute della Guardi… - KaelinIrene : RT @ParlCH: Sacco di Roma: i presidenti del Parlamento @kaelinirene e Thomas Hefti in Vaticano per il Giuramento delle reclute della Guardi… - damariani1 : RT @tvsvizzera: Le relazioni tra Confederazione e Vaticano hanno radici molto antiche e anche problematiche. Nel dicembre 1873 il governo s… -