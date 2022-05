"In questa mia nuova veste di carnefice...": Myrta Merlino asfalta De Masi, mai così feroce (Di sabato 7 maggio 2022) Rischiare la pelle o non venire invitati a un talk show? Per Domenico De Masi, il sociologo considerato tra i punti di riferimento intellettuali del Movimento 5 Stelle, si tratta di un rischio identico. Russia e Occidente, insomma, pari sono. E Myrta Merlino, che l'ha invitato in studio a L'aria che tira su La7, non può non fare un salto sullo sgabello. «Voi continuate a dire che in Russia non c'è libertà di stampa. Ma esistono due modi di censurare: in Occidente si fa in modo diverso rispetto all'Oriente, non è meno cogente e meno costringente. Qui è peggio, o comunque altrettanto sottile», azzarda De Masi mentre Marco Damilano, che di recente si è dimesso dalla direzione dell'Espresso in polemica con la cessione della testata da parte di John Elkann, alza un sopracciglio. «Io non è che pensi che non ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Rischiare la pelle o non venire invitati a un talk show? Per Domenico De, il sociologo considerato tra i punti di riferimento intellettuali del Movimento 5 Stelle, si tratta di un rischio identico. Russia e Occidente, insomma, pari sono. E, che l'ha invitato in studio a L'aria che tira su La7, non può non fare un salto sullo sgabello. «Voi continuate a dire che in Russia non c'è libertà di stampa. Ma esistono due modi di censurare: in Occidente si fa in modo diverso rispetto all'Oriente, non è meno cogente e meno costringente. Qui è peggio, o comunque altrettanto sottile», azzarda Dementre Marco Damilano, che di recente si è dimesso dalla direzione dell'Espresso in polemica con la cessione della testata da parte di John Elkann, alza un sopracciglio. «Io non è che pensi che non ci ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : 'Mia madre Anna Politkovskaja questa l’avrebbe senz’altro chiamata guerra' Stasera a #Piazzapulita l’intervista e… - bonucci_leo19 : Una giornata fantastica. Un regalo per Me, per Voi. Grazie a tutti quelli che hanno festeggiato questa giornata. Un… - GiuseppeConteIT : La mia intervista di questa sera a #PiazzaPulita: - civiltaperduta9 : RT @Pedrino03000629: Come può la classe politica affermare che gli italiani hanno fatto il vaxxino volontariamente? Ho parlato con tanti e… - FcaPitti : RT @Pedrino03000629: Come può la classe politica affermare che gli italiani hanno fatto il vaxxino volontariamente? Ho parlato con tanti e… -