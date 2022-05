In marcia per i Pantani della Sicilia Sud-Orientale: domenica 8 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) Scicli – Sono più di 30 anni che aspettiamo l’istituzione della Riserva Naturale Orientata dei “Pantani della Sicilia Sud-Orientale”. Prevista dal Piano delle Riserve del 1991, in seguito alla sua istituzione nel 2011, la riserva è stata sottoposta a duri ed esagerati attacchi da parte degli oppositori che nel 2015 sono riusciti a fare annullare per un vizio procedurale dal Tar il decreto istitutivo, impedendone l’indispensabile nascita. Di recente il Cga, proprio in ragione dello straordinario valore naturalistico e ambientale dell’area, ha riconosciuto la piena legittimità delle misure di tutela previste dall’inserimento della stessa tra le Zone Speciali di Conservazione e dal Piano di Gestione del Sito Natura 2000. Malgrado l’eccessiva antropizzazione e gli evidenti stravolgimenti, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022) Scicli – Sono più di 30 anni che aspettiamo l’istituzioneRiserva Naturale Orientata dei “Sud-”. Prevista dal Piano delle Riserve del 1991, in seguito alla sua istituzione nel 2011, la riserva è stata sottoposta a duri ed esagerati attacchi da parte degli oppositori che nel 2015 sono riusciti a fare annullare per un vizio procedurale dal Tar il decreto istitutivo, impedendone l’indispensabile nascita. Di recente il Cga, proprio in ragione dello straordinario valore naturalistico e ambientale dell’area, ha riconosciuto la piena legittimità delle misure di tutela previste dall’inserimentostessa tra le Zone Speciali di Conservazione e dal Piano di Gestione del Sito Natura 2000. Malgrado l’eccessiva antropizzazione e gli evidenti stravolgimenti, ...

Advertising

quotidianodirg : #Appuntamenti #8maggio In marcia per i Pantani della Sicilia Sud-Orientale: domenica 8 maggio - Assolombarda : 'Gli effetti della #guerra iniziano a farsi sentire: la crescita del #PIL lombardo è dimezzata. Siamo davanti a un… - gianlui48680666 : @sgomberoCP Vergogna ed indignazione come è successo un po’ di anni fa nella mia Regione. dove fu fatta una cena d… - goldenwings17 : RT @ScegliAmoLaVita: ???Marcia con noi per essere la voce di chi non ha voce! Ti aspettiamo il 21 maggio alle 14:00 a Roma a Piazza della… - stagliacollo : Che buffoni, mi meraviglio che qualcuno lo compri. Prossimo titolo 'Zelensky marcia su Mosca per insediarsi al Crem… -