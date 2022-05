In che modo la regina Elisabetta ha reso Kate Middleton adatta al ruolo di futura sovrana (Di sabato 7 maggio 2022) L’ingresso di Kate Middleton nella Famiglia Reale non è stato semplice. La regina Elisabetta inizialmente pensava che non fosse pronta al ruolo. Ma in seguito ha messo in atto una serie di strategie per trasformarla in una principessa. Sebbene la storia d’amore del principe William con Kate sia nata all’università, fu solo anni dopo che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 7 maggio 2022) L’ingresso dinella Famiglia Reale non è stato semplice. Lainizialmente pensava che non fosse pronta al. Ma in seguito ha messo in atto una serie di strategie per trasformarla in una principessa. Sebbene la storia d’amore del principe William consia nata all’università, fu solo anni dopo che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lauraboldrini : Il sindaco di #Rieti, centrodestra, presenta la sua ricandidatura al grido di “Boia chi molla”. Vergognoso. È grav… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - marattin : Stamattina ho depositato una proposta di legge per correggere il meccanismo attuale(art 1,c.5,L. 178/2020) e far sì… - giuliamarzam : RT @karmaisbitch___: Manuel: 'Ho tolto le foto su Ig, visto che era l'unico modo per farle capire, perché a lei interessa solo quello.' Lu… - Annamar86355213 : RT @elisanapoli93: Ripassiamo questo discorso che forse non è chiaro a chi parla di ascolti e share!Lui a modo suo sta crescendo sempre di… -