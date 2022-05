Leggi su iltempo

(Di sabato 7 maggio 2022) Non c'è più limite all'invasione dei cinghiali a Roma. Gli animali non vengono più avvistati soltanto nel quadrante Nord della città, ma si sono addirittura spinti in centro, con avvistamenti anche a Prati e altri quartieri che fanno parte del Municipi 1, quello del Centro Storico. È il vero allarme è che portano la peste suina...