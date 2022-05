Il Volo, il nuovo appuntamento con il talentuoso trio. Dove e quando li rivedremo – FOTO (Di sabato 7 maggio 2022) I tre bravissimi cantanti, proprio nelle ultime ore, hanno voluto far sapere ai numerosi fan quello che faranno tra breve. Il Volo, in questo ultimo periodo, è di sicuro uno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 7 maggio 2022) I tre bravissimi cantanti, proprio nelle ultime ore, hanno voluto far sapere ai numerosi fan quello che faranno tra breve. Il, in questo ultimo periodo, è di sicuro uno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GiovanniScion12 : Mi ritrovo in volo solo con il suono perché il suono ho Non è che sono sottotono proprio non ce sto Covo dal sottos… - caryophyllum : Bene, mi è costata una giornata di mal di testa però ho risolto la questione del volo. Non canto vittoria perché co… - SahanAvasin1 : RT @lamuebasta: So solo che oggi è il mio primo mese intero di lavoro, sono pure stanca, dopo 2 anni di cassa integrazione. E che tra un me… - pelo80 : RT @EricssonItalia: ?? La rete #5G per operazioni di soccorso in volo. Scopri il nuovo progetto di Ericsson in Svezia - EricssonItalia : ?? La rete #5G per operazioni di soccorso in volo. Scopri il nuovo progetto di Ericsson in Svezia… -