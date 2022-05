Il sindaco di Rieti e il motto fascista | ' Boia chi molla | il grido di battaglia è il solito'

(Di sabato 7 maggio 2022)- La sua militanza politica nasce in un solco ben preciso: il Movimento sociale italiano. E prima ancora, nelle formazioni giovanili della Fiamma: il Fronte della gioventù. Per Antonio Cicchetti ...

Advertising

lauraboldrini : Il sindaco di #Rieti, centrodestra, presenta la sua ricandidatura al grido di “Boia chi molla”. Vergognoso. È grav… - elio_vito : Per favore, @forza_italia, prendiamo subito le distanze, espelliamo il sindaco di Rieti che ha pronunciato le orrib… - Corriere : «Il grido di battaglia è sempre boia chi molla»: il sindaco di Rieti al comizio e il motto fascista - Gianpie16807848 : 'Boia chi molla' il Sindaco Cicchetti conclude così la presentazione della lista di Fratelli d'Italia e giù applaus… - Godai71 : RT @lauraboldrini: Il sindaco di #Rieti, centrodestra, presenta la sua ricandidatura al grido di “Boia chi molla”. Vergognoso. È grave che… -

Per Antonio Cicchetti ,di, il motto 'Boia chi molla!' è universale. Per l'ex missino gli slogan e il lessico famigliare sono quelli, non ce n'è da inventarne nuovi o da camuffarli. Il ...Più delle indignazioni inevitabili degli esponenti dem locali e nazionali sull'uscita deldicon il suo grido di battaglia "Boia chi molla" , a fare rumore sono i sospetti di una 'polpetta avvelenata' che serpeggiano tra le fila di Fratelli d'Italia, tanto a, dove si ...RIETI - La sua militanza politica nasce in un solco ben preciso: il Movimento sociale italiano. E prima ancora, nelle formazioni giovanili della Fiamma: il Fronte della gioventù. Per Antonio Cicchetti ...(REDAZONALE ELETTORALE A PAGAMENTO) Sabato pomeriggio, 7 maggio 2022, ospiti al Comitato elettorale di Simone Petrangeli, candidato sindaco del Centrosinistra alle elezioni comunali di Rieti 2022, son ...