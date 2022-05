Il sindacato plaude la scelta di Brembo | Benaglia | “Bene i mille euro per il caro vita”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 7 maggio 2022) Raccoglie applausi e consensi la decisione delladi darea tutti i collaboratori per sostenerli mentre il costo dellaaumenta. A cominciare dal. Il segretario della Fim Cisl nazionale Roberto(peraltro bergamasco come la), commenta: “Laattuata da parte del Gruppodi riconoscere 1000a tutti i lavoratori del Gruppo con qualsiasi rapporto di lavoro come contributo a difendere il potere d’acquisto delle buste paga dei lavoratori è un fatto concreto e positivo che lancia un segnale importante”. Si tratta infatti, prosegue, “di un contributo positivo ad una nuova politica dei redditi, che deve vedere certamente da una parte il Governo impegnato in questa ...