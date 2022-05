Il ruolo dei media e il dialogo interculturale: incontro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Di sabato 7 maggio 2022) ROMA – Nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 maggio, presso la Nuova Aula dei Gruppi della Camera, si svolge la riunione della Commissione Cultura dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, durante il semestre di Presidenza italiana del CdE. Aprono i lavori, lunedì alle 10, Marta Grande, presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Tiny Kox, presidente dell’Assemblea parlamentare, Alexander Dundee, presidente della Commissione Cultura. Intervento del Ministro della Cultura, Dario Franceschini (foto). Nella giornata di martedì i lavori hanno inizio alle ore 9.30 e prevedono un videomessaggio della Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, per il lancio ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 maggio 2022) ROMA – Nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 maggio, presso la Nuova Aula dei Gruppi della Camera, si svolge la riunione della Commissione Culturadel, durante il semestre di Presidenza italiana del CdE. Aprono i lavori, lunedì alle 10, Marta Grande, presidente della delegazione italiana presso l’Assembleadel, Tiny Kox, presidente, Alexander Dundee, presidente della Commissione Cultura. Intervento del Ministro della Cultura, Dario Franceschini (foto). Nella giornata di martedì i lavori hanno inizio alle ore 9.30 e prevedono un videomessaggio della Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, per il lancio ...

Advertising

UffiziGalleries : #5maggio Luigi Calamatta riprodusse a matita nera la maschera funebre di #Napoleone, a cui aggiunse una serie di si… - riotta : L'agenda dei colloqui @POTUS #Draghi @Palazzo_Chigi anteprima oggi @PMastrolilli @repubblica armi #Ucraina indipend… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Nei prossimi mesi dobbiamo mostrare ai cittadini europei che siamo in grado di guidare un’… - Lopinionista : Il ruolo dei media e il dialogo interculturale: incontro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa… - max_cromax : @rajonee09 Per Marotta per me ha pesato l’ingenuità dei contatti con la tifoseria nelle inchieste giudiziarie così… -