Il Rolex Daytona di Paul Newman | una leggenda che vale sempre di più | Come riconoscerlo | investire e non farsi fregare

Leggi su newstv

(Di sabato 7 maggio 2022) La storia delè strettamente legata al grande attore americano, che ne ha creato una versione famosissima e ricercatissima.di più, ma ci sono alcune trappole da evitare. IlCosmographè l’orologio creato nel 1963 per le corse, gli sport automobilistici, la velocità. Il suo nome, quello di un celebre autodromo americano, dice già tutto. Ilrio“Big Red” diWeb SourceLa sua lunetta, fatta per misurare la velocità delle macchine in corsa, riporta le misurazioni in chilometri o miglia per ora. E proprio dalla disposizione di quelle piccole cifre nasce il valore collezionistico spesso spropositato di alcuni specifici ...