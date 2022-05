Il pile di Zelensky battuto all’asta (da Boris Johnson) per 105 mila euro (Di sabato 7 maggio 2022) Asta di beneficenza di Christie’s alla Tate Modern di Londra, con la giacca che il presidente ucraino indossa nei discorsi al mondo. Il premier britannico: «Un affarone» Leggi su corriere (Di sabato 7 maggio 2022) Asta di beneficenza di Christie’s alla Tate Modern di Londra, con la giacca che il presidente ucraino indossa nei discorsi al mondo. Il premier britannico: «Un affarone»

Advertising

SkyTG24 : La felpa in pile di #Zelensky è stata venduta per 105mila euro. Il battitore dell'asta, il premier britannico… - Agenzia_Ansa : La famosa felpa di pile color kaki del presidente Volodymyr Zelensky è stata venduta per 90 mila sterline (circa 10… - LaStampa : Guerra in Ucraina, la giacca in pile Zelensky venduta all'asta a Londra per 150 mila sterline - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: La felpa in pile di #Zelensky è stata venduta per 105mila euro. Il battitore dell'asta, il premier britannico #BorisJohnson, h… - FiorellaPero : RT @ultimenotizie: La famosa felpa di pile color kaki del presidente Volodymyr #Zelensky e' stata venduta per 90mila sterline (circa 105.00… -