Il pediatra in pensione richiamato per prendersi cura di tremila bambini

AGI - Un pediatra in pensione ha accettato di tornare in studio per prendersi cura di 3 mila bimbi rimasti senza un riferimento. E' accaduto a diversi paesi della Bassa Lodigiana, con l'Ats di Milano che per correre ai ripari ha dovuto richiamare un medico a riposo. A Sant'Angelo Lodigiano e nei paesi limitrofi (Borgo, Vidardo e Pieve), un'area di oltre 20 mila abitanti, nel giro di pochi mesi hanno lasciato due pediatri: Patrizia Tonani è andata in pensione a gennaio, mentre Micol Raimondi si è dimessa pochi giorni fa. Per tamponare l'emergenza è stato richiamato Giampiero Castelli. L'Ats di Milano, contattata dall'AGI, ha fatto sapere che le "procedure per l'individuazione del pediatra titolare hanno una tempistica non facilmente comprimibile, quindi, allo scopo ...

