Il Nintendo Wii d'oro della regina Elisabetta, all'asta: ecco il prezzo assurdo della console (Di sabato 7 maggio 2022) E' finito all'asta il Nintendo Wii tutto d'oro della regina Elisabetta. Si tratta della noto stazione di gioco giapponese che THQ aveva realizzato per Sua Maestà una decina di anni fa, appunto tutto in oro. Nintendo Wii d'oro, 7/5/2022 – Computermagazine.itAl momento l'offerta più alta è di circa 2.000 dollari, una cifra sicuramente importante per una console, ma comunque non esagerata tenendo conto dei numeri che nel passato recente hanno raggiunto certi cimeli videoludici. Ma rivediamo brevemente la storia di questa bizzarra console. Era il 2009 quando la THQ decise di promuovere il gioco uscito all'epoca, leggasi Big Family Games, regalandone una copia alla famiglia ...

