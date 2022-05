Il Napoli torna a non subire gol e blinda il terzo posto. Insigne sbaglia, ci pensa Fabian Ruiz a punire il Torino (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli torna a non subire gol in campionato, e non succedeva dal 6 febbraio in casa del Venezia, e blinda il terzo posto. Arriva una vittoria sofferta quanto importante contro il Torino, che gioca la solita partita gagliarda e viene punito dall’unico errore, quello di Pobega, che manda Fabian Ruiz a sfidare a tu per tu Berisha. Che, pochi minuti prima, era stato fenomenale su Insigne, parandogli l’ennesimo rigore sbagliato in quella che è la stagione di addio. Il capitano, a due partite dalla fine della sua storia d’amore tormentata con la squadra partenopea, deve trovare il modo di accommiatarsi nel modo migliore e dimenticare questo errore. Nel primo tempo, va detto, è proprio la squadra di ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ila nongol in campionato, e non succedeva dal 6 febbraio in casa del Venezia, eil. Arriva una vittoria sofferta quanto importante contro il, che gioca la solita partita gagliarda e viene punito dall’unico errore, quello di Pobega, che mandaa sfidare a tu per tu Berisha. Che, pochi minuti prima, era stato fenomenale su, parandogli l’ennesimo rigoreto in quella che è la stagione di addio. Il capitano, a due partite dalla fine della sua storia d’amore tormentata con la squadra partenopea, deve trovare il modo di accommiatarsi nel modo migliore e dimenticare questo errore. Nel primo tempo, va detto, è proprio la squadra di ...

Advertising

gilnar76 : Fabian torna a parlare di Empoli: “Non so cosa sia successo. Oggi lo abbiamo fatto per i tifosi!” #Forzanapoli… - cristina_masut : RT @fabioforlano: ?? Napoli torna in A1 dopo 13 anni #GeviNapoli - Gloria40617295 : Io sono scioccata!parte va a Treviso con l’amico xké non stava più bene con lei nel mentre dice alle fan di non ved… - sandro5819 : RT @MrOnadde: il gioco del Napoli: possesso sterile a centrocampo, si torna indietro dando palla a Ospina e lancio verso Osimhen che non s… - pallissandro : RT @MrOnadde: il gioco del Napoli: possesso sterile a centrocampo, si torna indietro dando palla a Ospina e lancio verso Osimhen che non s… -