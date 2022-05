Il momento esatto in cui la motovedetta della Guardia di Finanza italiana "congela" e blocca lo yacht Scheherazade (Di sabato 7 maggio 2022) Il momento esatto in cui la motovedetta della Guardia di Finanza italiana “congela” e blocca lo yacht Scheherazade, ritenuto collegato al governo della Russia. Lo yacht è intestato, atttaverso una complessa struttura societaria, a una società nel paradiso fiscale delle Cayman Islands. Il governo italiano ha usato due leggi, del 2007 e del 2014, che consentono il congelamento preventivo di asset legati a terrorismo e guerra. In attesa che - come l’Italia ha chiesto all’Unione europea - il “beneficial owner” dello yacht sia inserito formalmente nella lista delle sanzioni relative all’aggressione della Russia all’Ucraina. ... Leggi su lastampa (Di sabato 7 maggio 2022) Ilin cui ladi” elo, ritenuto collegato al governoRussia. Loè intestato, atttaverso una complessa struttura societaria, a una società nel paradiso fiscale delle Cayman Islands. Il governo italiano ha usato due leggi, del 2007 e del 2014, che consentono ilmento preventivo di asset legati a terrorismo e guerra. In attesa che - come l’Italia ha chiesto all’Unione europea - il “beneficial owner” dellosia inserito formalmente nella lista delle sanzioni relative all’aggressioneRussia all’Ucraina. ...

