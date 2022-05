Il leader di Al Qaeda, al Zawahiri, accusa gli Usa: «La guerra in Ucraina è solo colpa loro» (Di sabato 7 maggio 2022) Tutta colpa degli Usa. Parola di Ayman al Zawahiri, leader di Al Qaeda. Che torna in campo con un video pre-registrato. In occasione dell’undicesimo anniversario dell’uccisione del predecessore Osama bin Laden. Nel filmato al-Zawahiri dice che “la debolezza degli Stati Uniti è la causa principale del conflitto. Che sta infiammando l’Europa. Il motivo per cui l’Ucraina è diventata “preda” dell’invasione russa. Al Zawahiri torna in video e attacca gli Usa Il discorso di 27 minuti è stato diffuso venerdì, secondo quanto riposta il sito Site. Il medico egiziano, che nel maggio 2011 ha raccolto l’eredità di bin Laden, appare seduto a una scrivania. Con dei libri e l’immancabile pistola. Sollecitando l’unità musulmana, dice che gli Stati Uniti sono in uno stato di debolezza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Tuttadegli Usa. Parola di Ayman aldi Al. Che torna in campo con un video pre-registrato. In occasione dell’undicesimo anniversario dell’uccisione del predecessore Osama bin Laden. Nel filmato al-dice che “la debolezza degli Stati Uniti è la causa principale del conflitto. Che sta infiammando l’Europa. Il motivo per cui l’è diventata “preda” dell’invasione russa. Altorna in video e attacca gli Usa Il discorso di 27 minuti è stato diffuso venerdì, secondo quanto riposta il sito Site. Il medico egiziano, che nel maggio 2011 ha raccolto l’eredità di bin Laden, appare seduto a una scrivania. Con dei libri e l’immancabile pistola. Sollecitando l’unità musulmana, dice che gli Stati Uniti sono in uno stato di debolezza ...

