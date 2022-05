Il Giro d’Italia fa tappa a Napoli: il prossimo sabato sarà festa (Di sabato 7 maggio 2022) Partita da Budapest la 105esima edizione del Giro d’Italia, cresce l’attesa per la tappa di Napoli, una delle più spettacolari sotto il profilo paesaggistico, che porterà la carovana rosa il prossimo sabato 14 maggio sulle strade del capoluogo e dei comuni di Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida. Obiettivo della Città Metropolitana di Napoli, che ha promosso l’evento e lo ha sostenuto sotto il profilo finanziario, è quello di rendere omaggio a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 e di valorizzare, anche grazie al suo traino, tutta l’area metropolitana e quella flegrea in particolare. “Il Giro d’Italia – ha affermato il sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Napoli, Gaetano ... Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022) Partita da Budapest la 105esima edizione del, cresce l’attesa per ladi, una delle più spettacolari sotto il profilo paesaggistico, che porterà la carovana rosa il14 maggio sulle strade del capoluogo e dei comuni di Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida. Obiettivo della Città Metropolitana di, che ha promosso l’evento e lo ha sostenuto sotto il profilo finanziario, è quello di rendere omaggio a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 e di valorizzare, anche grazie al suo traino, tutta l’area metropolitana e quella flegrea in particolare. “Il– ha affermato il sindaco della Città Metropolitana e del Comune di, Gaetano ...

